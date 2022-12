La direzione di gara di Daniele Orsato, arbitro italiano ieri in Argentina-Croazia, non è andata giù a Luka Modric, capitano dei croati. "Siamo stati bene in campo fino al rigore, che per me non c'era, Alvarez tira e colpisce il nostro portiere - le parole del madridista - Di solito non parlo di arbitri, ma oggi è impossibile non farlo. Orsato è uno dei peggiori che conosco e non parlo solo per oggi perché ha arbitrato molte volte le mie partite e non ho mai un buon ricordo di lui. È un disastro".