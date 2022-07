La stagione 2022/23 in Italia è pronta a cominciare, anche per gli arbitri. Nei giorni scorsì così l’AIA, l’Associazione Italiana Arbitri, ha pubblicato nella circolare numero 1 le modifiche previste per la prossima stagione. Confermata la possibilità di effettuare cinque cambi da effettuarsi in tre momenti più durante l'intervallo; viene sottolineato l’aumento a 15 del numero di giocatori da poter portare in panchina per ciascuna squadra. Tra le altre norme, è presente una modifica nel testo della regola 8 su “inizio e ripresa del gioco”. “L’arbitro lancia una moneta e la squadra che vince il sorteggio decide la porta da attaccare nel primo periodo di gioco o se eseguire il calcio d’inizio”, è l’indicazione presente nel nuovo testo della regola. “Il lancio di una moneta per determinare la porta da attaccare/difendere nel primo periodo di gioco e la squadra che eseguirà il calcio d’inizio è responsabilità dell’arbitro e la formulazione deve essere coerente con la Regola 10”, è la spiegazione fornita dall’AIA sulla modifica della norma.