Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, valutate le proposte di nomina del presidente, ha deliberato la composizione degli organi tecnici nazionali, il responsabile del settore tecnico ed i presidenti dei Comitati regionali e provinciali per la stagione sportiva 2022/2023. Tra le varie decisioni prese, c'è da evidenziare la conferma di Gianluca Rocchi come responsabile della CAN.

CAN

Responsabile - ROCCHI Gianluca

Componenti

DI LIBERATORE Elenito

GAVA Gabriele (nuovo)

GERVASONI Andrea

MANGANELLI Lorenzo

MESSINA Domenico (nuovo)