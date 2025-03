Una giornata speciale dedicata interamente ai tifosi interisti: mercoledì 26 marzo, infatti, alcuni supporters nerazzurri potranno incontrare Nicola Zalewski in un evento unico ed esclusivo, riservato a 120 persone. L'appuntamento è presso l'Inter Store Castello, in via Dante 16, alle ore 17 di mercoledì 26 marzo: i tifosi nerazzurri potranno salutare Zalewski, scattare delle foto con il calciatore polacco e partecipare a una sessione di autografi.

L'evento è riservato ai primi 120 tifosi che acquisteranno una maglia ufficiale personalizzata della stagione 2024/25 nell'Inter Store Castello a partire da giovedì 20 marzo. Al momento dell’acquisto i supporters riceveranno un coupon che permetterà loro di partecipare all’evento.