Con 48 squadre presenti verranno dunque introdotti i sedicesimi di finale, in questo modo per arrivare alla Finale, che si svolgerà il 19 luglio del 2026, vi sarà l’aumento di un ulteriore turno, per un totale di otto gare da giocare per arrivare in fondo alla competizione. Saranno aggiunte 24 partite rispetto alle 80 previste inizialmente e il Mondiale sarà caratterizzato in totale da 104 gare (40 in più dell'ultima edizione in Qatar) per una durata complessiva di 40 giorni. Le squadre che arriveranno in semifinale giocheranno 8 gare invece delle classiche 7.