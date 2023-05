C'è anche Antonio Rossi, Sottosegretario ai Grandi Eventi Sportivi della Regione Lombardia, nel lungo elenco degli intervistati di Sky Sport a poche ore dall'Euroderby. L'ex canoista di fede milanista racconta come sta vivendo l'avvicinamento al match di domani sera: "Vivo questi giorni con grande entusiasmo, ma sono anche scaramantico. Non so se Leao giocherà, in quel caso rinunceremo a qualche dribbling. Per il resto è come quando gioca la Nazionale, si sente la tensione e ci sono gli sfottò. Si giocherà in due partite, ma spero di prendere un pochino di vantaggio rispetto al 16 maggio. Che discorso farei nello spogliatoio del Milan? Cercherei di non far pesare loro questa opportunità di andare in finale, è una partita come tante altre.

Sia il Milan che l’Inter sono in un buon periodo e possono dare il meglio di loro. Bisogna giocare a squadra e lottare su ogni pallone, senza avere il fiatone. Son sempre stato un grande milanista, ho sempre tifato perché è una passione che mi ha trasmesso mia nonna da quando ho iniziato a camminare. Anche mio figlio è milanista, ma in famiglia c’è qualche interista e quindi la tensione c’è sempre".