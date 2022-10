"Bisogna capire nella società, analizzando i numeri, se si può andare avanti così. L'espressione è di chi guida la nave. Quello che è successo sabato denota una fragilità di chi ha il timone". Lo dice Antonio Paganin , che durante l'intervento sulle frequenze di TMW Radio rifila più di una stoccata a Simone Inzaghi: "Che serve dire che porta ricavi e titoli se poi perde la partita? In squadre abituate a vincere è difficile gestire un gruppo, perché sono club dove si è abituati a certi livelli, abituati a vincere. L'Inter è stata strutturata con ricambi per mantenere una qualità medio-alta e per questo ci si aspetta molto di più. Le quattro sconfitte sono state meritate poi, è davvero una situazione preoccupante. La parte gestionale è fondamentale, non ho niente di personale con Inzaghi ma è in difficoltà. Il termometro ora deve avercelo la società".

Che farebbe lei ora?

"Penso che nel momento in cui prendi una decisione di cambiare devi darti degli obiettivi. Devi cercare quantomeno di rimanere in Champions e quindi da questo partire quale profilo c'è in giro che può portarti a questo obiettivo. Non prenderei in considerazione un traghettatore. Ranieri o Stankovic? Serve qualcosa di più come Tuchel".