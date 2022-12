L'ex giocatore del Milan, Luca Antonelli, intervenuto sul canale YouTube del giornalista Carlo Pellegatti, tornando su alcuni episodi della sua carriera ha risposto anche degli allenatori ai quali si ispira per il suo futuro da tecnico: "A luglio incomincio i corsi a Coverciano e mi piacerebbe allenare, anche se so che non è facile. Prenderei tanto di Gasperini, per me è un allenatore fantastico. Ti fa correre tantissimo, ti sfinisce durante la settimana, ma poi in partita voli. Noi al Genoa avevamo vinto con Inter, Milan e Juve, eravamo normali ma ce la giocavamo con tutti. Ho avuto Conte in nazionale, lui è un sergente e anche lui ti porta al limite. Ho avuto la fortuna di essere allenato da Mihajlovic, che come uomo è il numero uno che ho avuto. Lui se ti deve menare ti mena, se ti dice una cosa la fa".