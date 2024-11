Stefano Antonelli, procuratore e operatore di mercato, intervistato da Tutto Mercato Web ha analizzato la situazione delle big a pochi giorni dal restart della Serie A: "Il torneo mi sembra ancora un po' in rodaggio, soprattutto per le grandissime, che non hanno trovato continuità. L'Inter ha un organico importantissimo, ma con Antonio Conte il Napoli ha colmato il gap dal punto di vista dell'organizzazione del gioco e della mentalità. Il Milan invece ha i suoi alti e bassi, ma ha vinto con il Real Madrid e si è tirato fuori da una situazione particolare".