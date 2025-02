Roma e Napoli pareggiano 1-1 nell'ultima partita della domenica di Serie A. I giallorossi, molto rimaneggiati nella formazione titolare (fuori dagli undici Dybala, Dovbyk, Saelemaekers, Paredes, Pellegrini), partono aggressivi provando a lottare su ogni pallone. Il vantaggio è partenopeo e arriva al minuto 29 con Spinazzola che riceve il lancio da Juan Jesus e deposita in rete con un pallonetto docile docile che scende dritto in porta. Al 92' la squadra di Ranieri trova il pareggio con la rete di Angelino. Non riesce, dunque, l'allungo al Napoli sull'Inter.