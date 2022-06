Claudio Anellucci, ex procuratore di Edinson Cavani, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio sulle voci di calciomercato di questi giorni, partendo dall'ipotesi Juventus per Edin Dzeko: "La Juve è uno di quei club che ha necessità di vincere, dunque non si può permettere di puntare al giovanotto di belle speranze. Nella stessa barca ci sono anche Inter e Milan. Pertanto, un usato garantito ed integro come Dzeko, in virtù anche della sua esperienza e dei suoi numeri, è giusto puntare sul bosniaco". Inter favorita per lo Scudetto? "Credo di sì. Hanno qualità importanti ed un gruppo coeso che, con un paio di innesti, resterà ancora la squadra da battere".