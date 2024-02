Intervistato da Sportitalia a qualche settimana dall'addio al calcio, Mariano Andujar ha parlato, tra le tante cose, anche di Lautaro Martinez, suo connazionale e stella dell'Inter e della Nazionale argentina.

Lautaro è al livello dei migliori 9 argentini con cui hai giocato?

"Ci ho giocato contro quando era al Racing. Quando mi hanno chiesto di lui dopo la partita dissi ai giornalisti: questo può diventare uno dei migliori attaccanti della storia argentina. Ha ancora tanto tempo davanti a sé per fare parlare di lui. E qualcosa ha già vinto (ride, n.d.r.). Un Mondiale, lo scudetto, è sempre lì a lottare per vincere ed ha giocato una finale di Champions. Come lui ne trovi uno e poi devono passare tanti anni per rivederne di così forti".