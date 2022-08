Intervistato da DAZN, l’ex allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli si è avventurato in un’analisi sul prossimo campionato: “Chi può lottare per le prime posizioni? Mi stuzzica la Roma. Stanno portando avanti un grande progetto come squadra, società e ambiente: erano già a buon punto, quest’anno avranno molta più carica. Sono stati fatti certi acquisti e il pubblico può fare la differenza: il merito va a Mourinho, che è riuscito a riportare questo entusiasmo pazzesco in una piazza che ha una voglia matta di continuare a vincere. Se è la mia favorita? Non saprei, il campionato non è ancora iniziato ed è ancora presto per fare previsioni. Tra l'altro, spesso vengono smentite: l'anno scorso pensavo che avrebbe vinto l'Inter, invece... La Roma, però, mi incuriosisce e penso abbia delle possibilità".