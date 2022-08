Qualificazione sudatissima ai gironi di Conference League per l'Anderlecht, capace di eliminare gli svizzeri dello Young Boys ai rigori dopo aver sprecato il vantaggio di un gol maturato all'andata nei primi 120'. Dagli undici metri si è presentato anche Sebastiano Esposito che ha avuto la freddezza di segnare il 3-1 alla fine decisivo complice l'errore successivo di Lustenberger. "What a magic night (Che notte magica, ndr)", ha scritto l'attaccante 2002 di proprietà dell'Inter su Instagram per celebrare la giornata vissuta da protagonista.