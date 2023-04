Mentre si moltiplicano le reazioni sdegnate del mondo del calcio di fronte all'ennesimo episodio a sfondo razziale che ha visto protagonista Romelu Lukaku , in casa Juventus si continuano a sostenere tesi alquanto strampalate anche a più di 12 ore dalla fine della partita. Ne è un esempio quanto scritto su Instagram da Nicolò Fagioli, giovane centrocampista dei bianconeri, che in replica ad un messaggio in cui si rinfacciava l'atteggiamento degli juventini verso il belga ha replicato con il classico gioco del 'così fan tutti': "Quando a San Siro urlavano zingaro a Kostic e Vlahovic invece andava bene vero? ".

Lontani dal giustificare eventualmente questo episodio, va però detto che durante la sfida di campionato tra Inter e Juve nessuno ha avuto modo di rilevare ufficialmente quanto sostenuto da Fagioli, o perlomeno di percepirlo nella misura roboante in cui ciò è avvenuto ieri sera. Al punto che non vi è traccia di episodi simili nel referto del Giudice Sportivo pubblicato in data 21 marzo, dove l'unica sanzione derivata da quella partita per la società di Viale della Liberazione fu quella da 8mila euro per un lancio di oggetti verso i giocatori della Juve. Quindi, il paragone, già dubbio di suo, evapora sotto il peso della platealità e della pesantezza delle frasi e dei cori della curva bianconera.