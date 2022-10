Ancora sfortuna per Zinho Vanheusden che, dopo l'esordio di qualche settimana fa con l'AZ Alkmaar che sembrava aver messo fine ad un ennesimo doloroso capitolo della già travagliata carriera del belga fin qui, è costretto ad un altro stop forzato. L'interista in prestito al club di Eredivisie infatti ha accusato un infortunio al piede che lo terrà fuori dai giochi per un periodo di tempo attualmente indefinito. Il difensore centrale si sarebbe infortunato durante la gara contro l'Utrecht, match che l'ex Inter ha disputato per trenta minuti. La conferma arriva direttamente dal club olandese che avrebbe reso nota la notizia ieri, alla vigilia della gara di questa sera contro l'Apollon Limassol, valida per la Conference League.