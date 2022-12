Josko Gvardiol è uno dei nomi più chiacchierati in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Il difensore 20enne dell’RB Lipsia piace a diversi club e tra questi c’è anche l’Inter, mossa dalla necessità di ringiovanire il reparto arretrato. Come riportato da Le10Sport, però, nelle ultime ore sta avanzando una rivale decisamente agguerrita: il Paris Saint-Germain ha infatti individuato il giovane calciatore come alternativa a Milan Skriniar, seguito fin dall’estate ma adesso in procinto di rinnovare con l’Inter. Gvardiol piace moltissimo anche a Real Madrid e Chelsea.