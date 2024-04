Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, esulta per il traguardo storico delle cinque rappresentanti italiane nella prossima edizione della Champions League in un’intervista a LaPresse, all’indomani della qualificazione di Atalanta, Roma e Fiorentina in Europa e Conference League: "Cinque squadre nella prossima Champions League è un grande risultato per tutto il calcio italiano. Calcio is back. Siamo tornati ai fasti del passato. Ma soprattutto non è ancora detta l’ultima parola perché, facendo i debiti scongiuri, nella prossima stagione le squadre italiane nella massima competizione europea potrebbero persino essere sei se la Roma o l’Atalanta vincessero la finale di Dublino non arrivando nelle prime cinque".

De Siervo sottolinea inoltre: "Se siamo tornati ai vertici del calcio europeo i meriti vanno dati a tutte le squadre ma in particolare alle nuove proprietà, soprattutto quelle americane, di Fiorentina e Roma per come hanno portato avanti, con rinnovato entusiasmo, l’impegno nelle competizioni europee, nella Conference League e nell’Europa League”.