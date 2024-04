Solo un anno e mezzo in nerazzurro, ma è come se fosse molto più tempo. Ashley Young, già vincitore dello Scudetto nel 2021 con Antonio Conte in panchina, ha voluto complimentarsi con la sua ex squadra per essere tornata nuovamente in vetta al calcio italiano attraverso un post sui social: "Campioni, Milano è nerazzurra come deve essere. Brava famiglia interista".

