"Domani sarà una partita speciale, visti i trascorsi. Però questa è teoria che gira intorno alla mia carriera, poi c’è la pratica e sarà una partita molto bella penso", ha detto Carlo Ancelotti a Sky Sport alla vigilia dell'euromatch che domani lo vedrà affrontare il suo ex Milan, per la prima volta in Champions League. Proprio la sua ex squadra "non è partita bene ma è molto pericolosa perché ha qualità in avanti e ha molto potenziale. Probabilmente non è riuscito a tirarlo fuori tutto ma lo ha e sarà una partita difficile" ha detto prima di rispondere poi sul Pallone d'Oro chiudendo le polemiche.

Momento particolare per il Real Madrid dopo lo stop in Liga per la gara contro il Valencia giustamente rimandata e dopo i fatti del Pallone d'Oro. Sarà una rivincita dopo quello che è successo a Parigi?

"No. La verità è che siamo tristi per quello che è successo in Spagna, è successo qualcosa di incredibile".