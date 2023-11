E' il Manchester City la squadra favorita per la vittoria dell'edizione 2023-2024 della Champions League.

Questo è il responso degli analisti di Opta, che si sono lanciati nel prevedere, in base ai loro calcoli, chi andrà avanti nelle varie fasi del torneo fino ad alzare il trofeo a Londra nel prossimo maggio: i Citizens, secondo la società specializzata in statistiche sportive, hanno il 32,4% di probabilità di realizzare il back-to-back, davanti al Real Madrid col 13,1% e al Bayern Monaco al 12,9%. L'Inter, finalista lo scorso anno a Istanbul, ha il 15,3% di ripetere l'impresa anche in questa stagione e un 6,9% di probabilità di conquistare la quarta Champions.