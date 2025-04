L'ex giocatore del Bologna Giuseppe Anaclerio ha parlato all'emittente locale È Tv commentando la vittoria dei rossoblu di domenica contro l'Inter: "Che spettacolo che è stato al Dall'Ara, Riccardo Orsolini si è inventato un gol pazzesco. Ho visto il solito grande Bologna casalingo, una squadra messa in campo in maniera divina da Vincenzo Italiano. E quel gol di Orsolini ha un peso specifico immenso per gli obiettivi, il Bologna ha retto l'urto contro una grandissima Inter. Anche il pareggio sarebbe stato un grande risultato, ma la vittoria ha tutto un altro sapore".