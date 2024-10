"Thiago Motta alla Juve penso stia lavorando tanto sul concetto di squadra, a prescindere da chi sarà presente in campo e chi no nel corso delle prossime partite a causa dei tanti infortuni. La Juventus è in forte crescita sotto il punto di vista tattico e tecnico, mentre l’Inter di Inzaghi si è ritrovata dopo un inizio un po’ turbolento. Sarà una sfida al vertice molto importante". Questo il pensiero dell'ex attaccante della Juventus, Nicola Amoruso, espresso a QS, dove l'ex bianconero è chiamato a dire la sua sul derby d'Italia alle porte.

Lautaro e Thuram porteranno lo scudetto all'Inter?

"Due giocatori come loro fanno la differenza nel nostro campionato. Quest’anno la loro la sfida è quella di essere gli attaccanti più prolifici per portare l’Inter ancora in alto. Hanno contro nella corsa scudetto Juve e Napoli, squadre attrezzate per giocarsela fino alla fine, soprattutto quest’ultima non dovendo disputare le coppe europee".