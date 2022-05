Intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, l’ex portiere Marco Amelia s'è espresso così sulla lotta scudetto, analizzandola in chiave bianconera e partenopea, tra speranze disattese e rimpianti: "Se la Juve avesse battuto l’Inter e il Napoli non avesse fatto quei passi falsi avremmo visto un finale di stagione come non se ne vedevano da anni. Ad entrambe sono mancate le alternative che hanno fatto la differenza nell'organico di Inter e Milan".