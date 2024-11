Dopo undici giornate di campionato in cui è successo tutto e il contrario di tutto in vetta alla classifica, Massimo Ambrosini è rimasto fermo sul pronostico che aveva fatto alla vigilia: l'Inter è ancora la candidata principale al titolo dopo il trionfo della scorsa stagione. "L'Inter rimane sempre la favorita, dà una sensazione di forza che non mi dà nessun'altra", le parole dell'ex centrocampista del Milan a Radio TV Serie A.

Per la cronaca, i nerazzurri potranno tornare in testa domenica sera, battendo il Napoli, nel big match di San Siro a cui Antonio Conte arriva con un punticino di vantaggio.