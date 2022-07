Massimo Ambrosini, al margine di un evento a Firenze, ha parlato del ritorno di Romelu Lukaku in Italia e all'Inter. "SI è trattato del primo colpo grosso, ma è tutto in grande movimento: è complicato farsi un'idea, è giusto non averle ora - le sue parole -. Pensare al momento attuale è riduttivo rispetto a che succederà, ma Lukaku è un colpo che segna. Minestra riscaldata? Un conto è se è a fine carriera ma lui e Pogba tornano in un altro contesto, avranno grandi motivazioni e con ruoli da protagonista, cosa che per alcuni ritorni non è stata in passato".