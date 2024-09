Massimo Ambrosini, interpellato da Oggi Sport Notizie, si è soffermato anche sull'Inter. Senza Inzaghi, Calhanoglu sarebbe diventato il giocatore di oggi? “Simone è un allenatore di altissimo livello, sa migliorare i giocatori ed in questi anni ha fatto qualcosa di straordinario. Il suo merito c’è sicuramente perché ha creato un contesto tecnico importante, in cui Calhanoglu è il regista perfetto. Hakan ci ha messo del suo per arrivare dov’è oggi, anche grazie a Simone Inzaghi”.

Lautaro tra i candidati al Pallone d’Oro.

“Tra i primi 5 ci può stare benissimo. Dopo Vinicius, Rodri, Bellingham per me viene Lautaro per il tipo di giocatore che è diventato”.