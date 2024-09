Nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, oltre a provare ad analizzare la situazione in casa Milan, l'ex rossonero Massimo Ambrosini, che di derby ne ha disputati parecchi, prova a inquadrare il prossimo, in programma domenica: “Al derby arriva favorita l’Inter, questo è chiaro, ma per i rossoneri è una grande occasione per la svolta. E questo potrebbe fare la differenza. È un’occasione per tutti: giocatori, allenatore, società. Serve un segnale che fin qui non c’è stato. È proprio quando sei spalle al muro che a volte puoi trovare energie che non sai di avere, anche mentali, più ancora che fisiche.

Il derby è speciale anche per questo. Il Milan deve dare una risposta di squadra, di cattiveria, di compattezza, di unità“, conclude Ambrosini