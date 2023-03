Il tabellone dei quarti e delle semifinali definito dal sorteggio andato in scena a Nyon dà al calcio italiano "un'opportunità clamorosa di portare una squadra in finale". E' il pensiero espresso ad Amazon Prime Video da Massimo Ambrosini, che ha ovviamente accolto positivamente il fatto che una tra Napoli, Inter e Milan non incroceranno mai Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid prima dell'ultimo atto a Istanbul.