Massimo Ambrosini si iscrive al partito di coloro i quali sostengono che Milan e Inter debbano dotarsi di un nuovo impianto, visto che San Siro, monumento della storia del calcio, non può più assicurare quei ricavi indispensabili per stare al passo con i club d'élite d'Europa. "Penso sia inevitabile che si vada verso un nuovo stadio, soprattutto per le società che hanno bisogno di aumentare i ricavi. E lo dice uno che a San Siro ha passato i momenti più della sua vita", ha spiegato l'ex centrocampista all'agenzia ANSA, parlando a margine della presentazione della Milano Marathon nella sede del Comune di Milano.

"Si poteva accelerare un po' tutto, la decisione di fare la cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici a San Siro penso che abbia dilatato i tempi", ha concluso Ambro.