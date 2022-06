"L’Italia è fra i Paesi con più appassionati di calcio al mondo. Perciò abbiamo deciso di investire per offrire ai clienti anche la Champions League per tre anni. Al momento non abbiamo altri annunci in programma, ma ovviamente osserviamo sempre il mercato". È quanto affermato in un'intervista concessa a Milano Finanza da Mariangela Marseglia, country manager Italia e Spagna per Amazon.