Quindi firmeresti per il terzo posto e la conquista della Coppa Italia? "Sì, nella maniera più assoluta. Altrimenti la stagione finirebbe davvero male. Quei punti persi nelle prime quattro giornate sono stati davvero pesanti, la Juve è stata comunque brava a costruirsi un piccolo vantaggio sulle inseguitrici per il quarto posto. E un titolo potrebbe rendere il tutto meno amaro".

Campionato deludente con annesso sogno scudetto sfumato e una Coppa Italia ancora in ballo per conosolarsi. Amauri Carvalho de Oliveira,meglio conosciuto come Amauri, intervistato da TuttoJuve.com ha commentato la stagione dei bianconeri lanciando loro segnali positivi: "Avevo scommesso con degli amici che la Juve avrebbe vinto il campionato. Ci credevo, ero molto sicuro di questa cosa, poi la sfida con l'Inter non è andata bene. Adesso bisogna pensare alle ultime partite, c'è un trofeo da andare a conquistare".

L'ultima Juventus che non vinse nulla fu proprio la tua. Allegri, nel caso, rischierebbe di far peggio dei suoi predecessori.

"Non pensiamo sempre in negativo, dobbiamo essere fiduciosi per la finale. Sono rimasto impressionato da Inzaghi che è un allenatore davvero molto preparato, ma sono tifoso juventino e ci spero con tutto il cuore. La Coppa Italia dovrà esser la base per ripartire bene l'anno prossimo".

Dybala, invece, farà come Chiellini? Oppure lo rivedremo in Italia con un'altra maglia?

"Non so quel che farà, ma Dybala è all'altezza di ogni top club mondiale. Per i tifosi sarebbe una delusione vederlo con la maglia dell'Inter, un po' come era accaduto con Ibrahimovic e Vieira ai tempi, però fa parte del calcio. Lo vedrei bene fuori dall'Italia, così avrebbe l'occasione di essere applaudito ed osannato una volta che tornerà a Torino".