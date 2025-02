A più di due mesi da quella tremenda sera del 1° dicembre al Franchi, Fiorentina e Inter stasera completeranno la partita interrotta al 17' per il malore accusato da Edoardo Bove. Una sfida complessa da inquadrare anche per Amadeus, noto conduttore tv e storico tifoso nerazzurro: ""È chiaro che è difficile capire come sarebbe andata, vedo comunque sempre una Fiorentina molto forte e pericolosa - le sue parole a Violanews.com -. Non vedo nessun vantaggio per l'Inter. Ovvio, sarebbe stato meglio per tutti terminarla quel giorno. Visto che si è dovuto rinviare, sono curioso di questa doppia sfida in soli quattro giorni".

Parlando del mercato invernale condotto dall'Inter, Amadeus sposa la linea della dirigenza di lasciare praticamente la rosa intatta, salvo un innesto: "Storicamente l'Inter a gennaio non rivoluziona mai. La società, con l'allenatore, ha sempre affermato di essere a posto così com'è. Io sono d'accordo, la formazione dell'Inter è forte per poter rivincere lo scudetto. Sono stati fatti acquisti mirati. Zalewski è molto sottovalutato, non è riuscito a esprimersi a Roma, ma è molto forte".

A proposito di lotta per vincere il titolo, Amadeus conclude l'intervista parlando così del duello tra i campioni d'Italia e il Napoli: "E' ancora troppo presto per capire chi possa vincere. Certo, la partita del primo weekend di marzo a Napoli sarà determinante, non decisiva. Credo che l'Inter debba arrivare a quella partita almeno con gli stessi punti del Napoli, quindi la gara di Firenze sarà fondamentale".