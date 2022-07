Tutto ruota attorno a un interrogativo: come si gestisce una maxi sosta di quasi due mesi nel cuore della stagione? Tatticamente, mentalmente, atleticamente? È la domanda più gettonata in vista della pausa per il Mondiale di Qatar, primo Mondiale invernale della storia del calcio che costringerà i campionati alla pausa forzata. A rispondere a questo interrogativo è Alessandro Altobelli, che tra le colonne del Corriere della Sera dice: "Giocando ogni tre giorni ci sarà bisogno di tutti, ma soprattutto sarà decisiva la preparazione estiva. Sono giorni importanti, il Qatar inciderà su programmi e preparazione".