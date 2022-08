Chi ha fatto il colpo migliore in questo calciomercato estivo? La risposta di Alessandro Altobelli ai microfoni de Il Mattino è eloquente: "Credo sia complicato non rispondere così: Romelu Lukaku. È un calciatore che ha già dimostrato di poter essere decisivo da solo per vincere lo scudetto. In più, è economicamente un’operazione perfetta: solo un anno fa il Chelsea spendeva una fortuna, ora l’Inter lo riprende in prestito. Mi aspetto comunque ancora qualche colpo da novanta: non posso credere che il Napoli non faccia un bel regalo ai suoi tifosi. O che il Milan non risponda a quanto fatto da Inter e Juventus sul mercato".