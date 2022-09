Presente al Festival dello Sport, Alessandro Altobelli, risponde sulla situazione attuale dell'Inter: "Guardando rosa e società, devo dire di essere abbastanza soddisfatto perché credo che il Presidente non abbia fatto mancare nulla a squadra e allenatore, forse la sua presenza. Ma i calciatori chiesti sono arrivati tutti. Oggi l’Inter come rosa e squadra c’è, le cose non vanno bene? È giusto che Inzaghi pensi a ciò che non funziona perché quella squadra deve funzionare. Ci sono tanti giocatori bravi, quindi dipende molto dall’allenatore per capire cosa non vada".