"Il derby è sempre una sfida fine a se stessa e quella di stasera è ancora più affascinante. Chi vince va in finale". Così Alessando Altobelli parla ai microfoni di Libero prima della sfida di questa sera. Ma davvero l'Inter è più forte come si dice? "Impossibile fare pronostici, si parte dall'1-1 dell'andata e non ci sono affatto favoriti. Non credete a chi dice che l'Inter ha più chance".

Anche perché se Atene piange, Sparta non ride.

"Non esageriamo, il Milan sta vivendo una stagione a dir poco problematica, l’Inter viene da un ko a Bologna dove ha giocato una partita persa soltanto al minuto 94. Sono situazioni nettamente differenti: Simone Inzaghi sta giocando su tre tavoli, Sergio Conceiçao si trova a dover guidare un Milan fuori dalla qualificazione in una coppa europea e nono in campionato".

Cosa temere del Milan, stasera?

"Il fatto che scenderà in campo pensando che può ricalcare i due vinti pochi mesi fa. Io ne ho giocati tanti in undici anni, vinti o persi in modo anche rocambolesco. E senza avere mai certezze".

Sponda Inter, allora: cosa evitare al momento del fischio d’inizio?

"Non cercare alibi.Chi sostiene che giocare ogni tre giorni non è bello sbaglia: non è bello, è bellissimo! Chi ha una settimana di tempo per allenarsi e basta non sa cosa si perde nel giocare tre volte a settimana per esaltanti obiettivi".

Il Triplete è utopia?

"Piuttosto una magnifica ossessione".