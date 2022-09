Ai microfoni di 1 Station Radio, Alessandro Altobelli parla dell'avvio di campionato dell'Inter e di cosa serve alla squadra nerazzurra per rilanciarsi: "Per quanto riguarda il campionato, le prime due sono state facili, ma contro Lazio e Milan sono arrivate due sconfitte, guarda caso nelle prime due gare più ostiche. Simone Inzaghi deve riportare entusiasmo e forma fisica ai suoi, perché in questo momento mancano entrambi. In difesa ha i migliori calciatori: Milan Skriniar, Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij compongono una linea fra le migliori. A centrocampo stessa cosa, avanti sono messi ancora meglio. Questa è una rosa importante, che deve solo ritrovarsi. A Inzaghi manca la mentalità vincente di Antonio Conte? Diciamo che se ci fosse stato Conte, nella passata stagione, avrebbero vinto lo Scudetto".