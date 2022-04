"La Coppa Italia potrebbe essere una soddisfazione, ma credo sia più importante vincere lo scudetto. Se da qui in avanti non si dovessero raggiungere certi risultati, chiaramente la vittoria della Coppa sarebbe una bella cosa". Lo ha detto a MilanNews.it José Altafini, parlando degli obiettivi per cui la squadra di Stefano Pioli è rimasta in corsa in questo finale di stagione.