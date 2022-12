Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, a margine del match vinto contro l'Arsenal in amichevole si esprime sulla spinosa questione societaria che riguarda il club bianconero: "Le responsabilità sono sempre le stesse. La parte sportiva non è cambiata e noi pensiamo sempre ad allenarci e a vincere. Ci spiace che il presidente non ci sia più perché sono legato a lui a livello affettivo. Al resto ci penserà la società - ha aggiunto -. La Juventus è uno tra i club più importanti al mondo, ha centovent'anni di storia e continuerà ad andare avanti.