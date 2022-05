Sarà la Juventus ad aprire la domenica di Serie A con la gara delle 12.30 contro il Venezia. Massimiliano Allegri ha parlato a Sky nel pre-partita del terreno perso e del rammarico per essere distanti dalla vetta. "Ci sono stati tanti punti persi, quando arrivi a questo punto c'è rammarico per quel che hai lasciato. Lo abbiamo noi come le altre, ma ora dobbiamo concentrarci sulla qualificazione aritmetica in Champions".