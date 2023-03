Speriamo non sia niente di grave, lo speriamo tutti. Giocare così tante partite a distanza di pochi giorni sta diventando complicato? Ma no, abbiamo giocatori fuori, abbiamo Soulé, abbiamo Miretti che è rientrato oggi e ha fatto un tempo, Fagioli ha fatto molto bene, Bonucci ha fatto una buona partita. Dispiace per Kean che sarà squalificato domenica, perchè abbiamo una partita molto difficile, molto importante per noi perché bisogna tornare a vincere in campionato, perché poi la domenica dopo andiamo a Milano e quando giochiamo gli scontri diretti può succedere di tutto".