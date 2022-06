Il momento del ritorno nella sua Tocopilla per le vacanze è anche l'occasione per Alexis Sanchez per mandare un messaggio di solidarietà attraverso i suoi canali social a sostegno dei bambini del suo Paese: "Prendiamoci cura, proteggiamo e non dimentichiamo i bambini, che sono il futuro del nostro Paese", afferma l'attaccante dell'Inter.