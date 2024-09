"Non c'è ancora una squadra che ha preso il largo" ha detto Angelo Alessio ai microfoni di Tutto Juve sulla lotta scudetto, a suo avviso ancora poco definita. "Basti pensare a Torino e Udinese che sono lì - ha continuato -. Il campionato ci sta dicendo che è un passo indietro, però anche l'Inter, che è la mia favorita, non è partita bene e ha delle difficoltà. A mio avviso, la Juve è in quel gruppetto ristretto di 3/4 squadre e deve ancora crescere. Ne parleremo sicuramente più avanti".

Conte allo Stadium:

"Pensavo di assistere ad una partita spettacolare, invece non lo è stata per niente. C'è da dire che il Napoli ha avuto più tempo per prepararla e di scegliere un sistema di gioco differente, mentre la Juventus non ha avuto tempo. Questo è da mettere sul piatto della bilancia, poiché gli impegni di Champions tolgono energie e c'è stato solo un giorno per preparare la partita. Gli azzurri sono stati più avvantaggiati in tal senso, però la contesa è stata equilibrata e il risultato alla fine è stato corretto. E, alla fine, non lascia molti spunti per poterne parlare".