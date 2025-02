Reduce da tre vittorie di fila, tra campionato e playoff di Champions League, la Juventus dovrà certamente offrire una prestazione migliore rispetto alle ultime se vorrà battere l'Inter, domenica sera, per allungare la striscia positiva. Un pensiero condiviso anche dall'ex allenatore Angelo Alessio: "La Juve arriva bene all'appuntamento, sta vivendo un buon momento sia dal punto di vista fisico che morale - ha spiegato a TuttoJuve.com -. Il derby d'Italia non è mai una partita come le altre, l'Inter si è rilanciata e parte favorita perché è campione d'Italia e per come è composta la rosa. Per me sarà un bel banco di prova per vedere la crescita dei giovani. Con il PSV ho visto una buona squadra, per me c'è la possibilità di rivedere lo stesso approccio e la stessa mentalità anche contro i nerazzurri. I presupposti ci sono tutti".