Ospite di Sky Sport, Christian Dimarco, fratello minore dell'interista Federico, ha spiegato perché ha deciso di sposare il progetto dell'Alcione la scorsa estate: "In molti pensano che abbia accettato l'Alcione per tornare a Milano, ma non è così - la sua precisazione -. Mi ha convinto il progetto che c'è dietro. sono quattro anni che giro la C, quello che si fa all'Alcione è diverso perché non viene lasciato nulla al caso. Ci sono la mentalità e l'ambizione di fare un passo alla volta".

A proposito del rapporto con il fratello Federico, Dimarco ha aggiunto: "Quest'anno siamo entrambi a Milano dopo tanti anni. Cerco sempre di andarlo a vedere e lui fa altrettanto. E' risaputo che Federico segua le nostre partite ad Appiano Gentile; poi, quando può, tifa Alcione al Breda".