"Ho visto tante partite del Napoli e mi sembra spettacolare. Giocano un gran calcio, molto difficile da contrastare. Basta dare un’occhiata ai numeri: sono i migliori d’Europa, o quasi. Si vede che dietro c’è un gran lavoro, e da buon napoletano dico solo “magari”, che sia l’anno buono per qualcosa che si aspetta da oltre 30 anni". Lo dichiara Raul Albiol , ex difensore del Napoli e oggi al Villarreal, intervistato dalla Gazzetta dello Sport .

Nel 2021-22 col Villarreal siete arrivati in semifinale di Champions. Il Napoli può essere la sorpresa di quest’anno?

"Senza dubbio. Penso possano arrivare almeno in semifinale. È ovvio che la Champions è molto complicata e dipende tanto dai sorteggi, ma il Napoli ha un’ottima squadra. Finora è stato impeccabile in A e in Champions".

Dipende tutto dalla tenuta.

"Chiaro, il problema è la pausa per il Mondiale. Nessuno sa come si tornerà. Inizia una nuova stagione e a me viene in mente lo stop per la pandemia nel 2020: alcuni dopo la pausa sono migliorati ed altri peggiorati. Se il Napoli recupera il livello che aveva prima della pausa è favorito in A, e in Europa può andare molto lontano, può giocarsela con chiunque, l’abbiamo già visto contro il Liverpool".