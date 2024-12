Demetrio Albertini, arrivato nella location del Gran Galà AIC, ha ovviamente espresso la sua solidarietà a Edoardo Bove: "Non bisogna essere uomo di calcio, basta essere una persona emotiva per essere toccati. Vedere un ragazzo, uno sportivo giovane che si accascia a terra in una manifestazione… Bisogna fare tutti gli accertamenti per scongiurare qualsiasi cosa, un saluto prima di tutto a lui, alla famiglia, alla società, ai compagni e ai tifosi. Speriamo che tutto passi velocemente". Con appunto finale: "Bisognerebbe diminuire gli impegni, credo si stia giocando veramente troppo".