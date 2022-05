Albertini viene incalzato poi anche sull’Inter partendo dai singoli e da Lautaro Martinez: "È un grandissimo, non mettiamolo in discussione. È un grande giocatore, ma aggiungerei anche Perisic che sta facendo la differenza. A me piace Barella che l’anno scorso ha giocato talmente bene che quest’anno sembra passare in secondo piano, ma Perisic è uno che abbina quantità e qualità: è straordinario. L’Inter è lì, giocare a Cagliari dopo la vittoria del Milan non era facile ma ha giocato con tanta qualità. Rimpianti per Inzaghi? Il campionato lo vince chi gestisce meglio i momenti di flessione e forse il Milan ci è riuscito meglio. Non siamo abituati a giocarci lo Scudetto all’ultima giornata, ma questo è lo sport: uno vince e gli altri perdono. La sintesi del campionato è il derby di ritorno, dominato dall’Inter per 75’ e il Milan era in difficoltà, ma nelle difficoltà è riuscita a ribaltare la partita credendoci fino all’ultimo. È stata la partita che ha creato convinzioni nel Milan e dubbi nell’Inter. Chi vince lo Scudetto? Sarei stupito se non lo vincesse il Milan".