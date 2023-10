Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, è intervenuto ai microfoni di Libero tornando a dire la sua sul destino dello stadio di San Siro: "Bisogna prendere atto che gli eventuali investitori si sono dimezzati: non sarebbero più entrambe le società ma solo l’Inter. È chiaro che l’alternativa sarebbe il disastro più totale, col vecchio Meazza che diventerebbe un rudere. Concerti e manifestazioni varie non basterebbero infatti a sostenere dei costi di gestione proibitivi".